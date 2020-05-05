В Беларуси амнистируют коррупционеров и несовершеннолетних наркоторговцев

Новая амнистия будет применяться к несовершеннолетним, осужденным по статье 328 УК и коррупционерам.

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Палата представителей 5 мая рассмотрит сразу в двух чтениях проект закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«В обществе в преддверии знаменательных дат всегда возникает вопрос о возможной амнистии. Амнистия — это проявление гуманизма со стороны государства, шанс для лиц, преступивших закон, начать новую жизнь», — заявила журналистам 5 мая член постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Марина Ленчевская.

По ее словам, при подготовке законопроекта об амнистии за основу была взята структура прошлого закона об амнистии, который был принят в 2019-м.

«Безусловно, многие положения были актуализированы, переработаны с учетом практики применения предыдущего закона, анализа судебной статистики, информации МВД и Генеральной прокуратуры, — отметила Ленчевская. — Что нового в этом законе? Подпадают под амнистию несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями 4 и 5 ст. 328 УК — это незаконный оборот наркотиков. Прошлый закон такой нормы не предусматривал. Под амнистию подпадают осужденные по коррупционным преступлениям. Безусловно, только при возмещении ущерба».

Ленчевская подчеркнула, что традиционно под действие этого закона подпадают определенные льготные категории граждан.

«Это несовершеннолетние, это беременные женщины, это женщины и одинокие мужчины, которые воспитывают детей младше 18 лет, это лица, которые болеют серьезными онкологическими заболеваниями, ВИЧ и другие, — сказала она. — Предполагается, что будут освобождены от уголовного наказания и иных мер уголовной ответственности более пяти тысяч осужденных и сокращен срок наказания на один год более чем шести тысячам осужденных. Из мест лишения свободы выйдут приблизительно более двух тысяч человек. Срок исполнения закона — шесть месяцев».

Последняя амнистия была объявлена в июле 2019 года в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сообщалось, что от уголовного наказания могут освободить около шести тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около двух тысяч.