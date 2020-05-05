Власти хотят завалить закрома белорусской гречкой

Госзаказ на гречку в Беларуси увеличен в два раза.

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Согласно постановлению Совмина №625 от 30 апреля, госзаказ на гречиху увеличен с 15 до 30 тыс. тонн. Таким образом общий объем зерна по госзаказу вырос с 796,8 тыс. тонн до 811,8 тыс. тонн.

По мнению начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексея Богданова, увеличив производство в стране гречки, «Беларусь полностью обеспечит потребности внутреннего рынка в этой крупе и даже сможет экспортировать ее».

В начале марта, посещая Смолевичский район, глава белорусского государства Лукашенко поручил «возделывать гречку под потребность в Беларуси».

Во время рабочей поездки в Бобруйск, он дал поручение руководителю Могилевской области Леониду Зайцу организовать производство достойного количества гречихи, так как «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

На это вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко ответила, что у официального белорусского лидера «устаревшая информация».