Глава МВД: коронавирус выявлен у двух осужденных

Коронавирус выявлен у двух человек, отбывающих наказание.

Юрий Караев. Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщил министр внутренних дел Юрий Караев 5 апреля в Палате представителей, «сейчас из спецконтингента выявлен коронавирус у двух человек — в учреждениях открытого типа, из тех, кто ходит на работу в гражданские учреждения».

«Это не офицеры и не наш персонал. Один уже выздоровел, второй чувствует себя нормально. Благодарю бога, что в колониях и следственных изоляторах мы этого не допустили», — утверждает министр, сообщает БелаПАН .

Караев напомнил, что в местах лишения свободы из-за эпидемиологической ситуации временно приостановлено предоставление свиданий.

«В качестве компенсирующей меры максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. Там, где есть обучающие классы, организованы видеозвонки, чтобы заключенные не чувствовали себя покинутыми. Предусмотрены дополнительные продуктовые передачи весом до 10 килограммов, витамины, лук, чеснок не ограничены, овощи», — сказал Караев.

Он подчеркнул, что на входах в учреждениях установлены дозаторы с антисептиками, чаще проводятся влажные уборки, проветривания, допуск на территорию учреждений разрешен после измерения температуры, проводится дополнительная обработка машин, обязательные средства защиты для сотрудников введены изменения в правила этапирования.

При этом Караев отметил, что в СИЗО было «немного проблемно»: «Преступления с появления COVID не остановились, хотя и вдвое уменьшились. И когда подозреваемый в преступлении попадает в СИЗО, а поначалу изоляторы закрыли допуск следователей. Человек не может лишнего часа в СИЗО сидеть без следственных, процессуальных действий».

В итоге, отметил министр, было оперативно принято решение об установке стеклянных барьеров, выдаче перчаток и масок.