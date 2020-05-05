Советник шведского правительства назвал эффективные меры по борьбе с коронавирусом

Советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юхан Гизеке назвал эффективные меры по борьбе с коронавирусом.

Фото Times of Sweden

По его словам, в своей стратегии по вопросу пандемии шведские власти опирались только на научно обоснованные меры.

Гизике подчеркнул, передает РБК , что «на наш взгляд, таких мер всего две».

«Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», — заявил он.

Советник считает, что преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом «не очевидны».

«Закрытие границ — это бесполезное занятие», — убежден Гизеке. — Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований».

Отметим, что по данным университета Джонса Хопкинса, на пятое мая в Швеции заразился коронавирусом 22721 человек. Из них 2769 скончались.

«Если Швеция пошла бы по варианту противоэпидемической политики, какой для скандинавских стран можно условно назвать норвежско-датским, то общее число заболевших COVID-19 в ней на 2 мая составило бы примерно 9,5 тыс. человек и было бы меньше фактического (22,1 тыс.) на 12,6 тыс. Общее число умерших в Швеции составило бы тогда примерно 665 человек, что было бы меньше фактического (2669) примерно на 2 тыс.», – сделал вывод из своего анализа бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

Цена шведского эксперимента для Швеции, считает эксперт, за полтора месяца составила более двух тысяч жертв.

По официальным данным Минздрава на четвертое мая, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 17.489 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончались 103 человека.

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