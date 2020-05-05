Лукашенко решил серьезно проверить работу Академии наук

Серьезный экзамен ожидает Национальную академию наук — ею лично решил заняться Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

Как заявил глава государства, передает его пресс-служба, посещая республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН, «нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук».

Он понимает, что это не простой процесс, так как «там действительно умные, талантливые люди собраны».

Президент отметил, что необходимо «посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения».