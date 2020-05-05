«Нам придется выстоять, чтобы не потерять клочок земли, на которой живем». Лукашенко ставит задачи ученым

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Александр Лукашенко, посещая сегодня республиканский полигон для испытаний мобильных машин, заявил, что решил лично узнать, как обстоят дела с развитием электротранспорта.

По словам главы государства, передает его пресс-служба, среди преимуществ этого направления — ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.

Лукашенко заметил, что в следующей пятилетке ученые должны более активно себя проявить: «Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем».

В будущем, пообещал Лукашенко, белорусские предприятия будут сориентированы на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта.

Президент поручил комплексно заняться этим вопросом: «Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы их [предприятия] направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки».
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Тэги: Академия наук электротранспорт Персона: Александр Лукашенко

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