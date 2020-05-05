«Нам придется выстоять, чтобы не потерять клочок земли, на которой живем». Лукашенко ставит задачи ученым

Александр Лукашенко, посещая сегодня республиканский полигон для испытаний мобильных машин, заявил, что решил лично узнать, как обстоят дела с развитием электротранспорта.

По словам главы государства, передает его пресс-служба, среди преимуществ этого направления — ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.

Лукашенко заметил, что в следующей пятилетке ученые должны более активно себя проявить: «Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем».

В будущем, пообещал Лукашенко, белорусские предприятия будут сориентированы на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта.

Президент поручил комплексно заняться этим вопросом: «Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы их [предприятия] направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки».