«Уралкалий» раскритиковал сделку БКК с Китаем

Российский конкурент «Беларуськалия» недоволен сделкой, которую Белорусская калийная компания заключила с Китаем.

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«Компания полагает, что коммерческие условия, которые были достигнуты на переговорах ОАО «БКК», не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе. Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом», — подчеркивается в заявлении «Уралкалия».

Российский производитель обращает внимание на то, что калийщики несут высокие инвестиционные расходы, связанные с поддержанием существующих производственных мощностей и разработкой новых месторождений.

«Это необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на удобрения. При этом заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО «БКК», в долгосрочном периоде приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке», — отмечается в заявлении.

О заключении нового контракта на поставку калийных удобрений в Китай Белорусская калийная компания сообщила на прошлой неделе. «БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) со своей стороны приняли решение сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов США с поставками в 2020 году», — сообщила пресс-служба БКК.