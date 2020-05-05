Министр сообщил число заразившихся SARS-CoV-2 сотрудников внутренних дел

По словам министра внутренних дел Юрия Караева, зараженные коронавирусом есть в каждой службе ведомства.

Генерал отметил, что на сегодня заразились около полутысячи сотрудников. «Из них 34 на данный момент выздоровели, еще сегодня в стадии выписки несколько сотрудников, мне сейчас доложат сколько. В основном протекает бессимптомно, кто-то в больнице с температурой до 38. Есть несколько человек на ИВЛ. Есть несколько тех, кого с ИВЛ уже перевели в обычную палату», — сказал Караев 5 мая журналистам в Палате представителей, где представлял проект закона об амнистии.

Караев отметил, что молодые люди заболевание переносят легче. «Мы вот по своим сотрудникам смотрим. Конечно, у нас такой особый состав. Мы и отобраны по здоровью лучше, и диспансеризация более пристальная. У наших сотрудников запущенных, скажем так нет. Если говорить, что мы — как срез общества, то да, мы немножко, может, и поздоровее, — сказал Караев. — Но смотря по нашим сотрудникам, хочу сказать, что все, что говорится и пишется нашими врачами о том, что молодые более легко переносят, люди, занимающие спортом, со здоровым иммунитетом — это действительно так, это никто отрицать не будет».

На вопрос какие подразделения больше пострадали от коронавируса, Караев ответил, что заболевшие есть в каждом.

«Это сотрудники всех подразделений — патрульно-постовая служба, охрана, внутренние войска (причем, не солдаты, а офицеры), курсанты Академии МВД, курсанты факультета внутренних войск. Я удивлен, что нам удалось на такой цифре удержаться. Посмотреть на характер работы милиционера, который пьяного с остановки поднимает, бомжей, проверяет всех, должно было быть в десятки раз больше [заражений]».

По словам министра, помогли своевременно принятые жесткие меры. «Сотрудники управления собственной безопасности пошли на обходы в райотделы, смотреть, какой там реально антисептик, как меряют всем температуру, как люди себя чувствуют, как обрабатывают руки, — рассказал Караев. — Пришлось наказать некоторых за то, что вот так вот прошел мимо поста, не обработав руки. Уборщиц перевели на режим, чтобы они не раз в день помыли, а нон-стоп ходят, протирают ручки, прыскают, обрабатывают входы в райотделы».

Караев также сообщил, что сотрудники органов внутренних дел проходят лечение в госпитале МВД. «Там своевременно принимаются меры защиты, — сказал министр. — Конечно, болеют и медики, и медсестры, и санитарки, и врачи. Я каждое утро тоже интересуюсь, спрашиваю. В основном у них это проходит бессимптомно. Они сидят дома, соблюдают режим самоизоляции».

Караев уточнил, что около 20 сотрудников госпиталя МВД заражены коронавирусной инфекцией, сообщает БелаПАН .

По официальным данным Минздрава на четвертое мая, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 17.489 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончались 103 человека.

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