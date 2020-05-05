Министр сообщил число заразившихся SARS-CoV-2 сотрудников внутренних дел
По словам министра внутренних дел Юрия Караева, зараженные коронавирусом есть в каждой службе ведомства.
Генерал отметил, что на сегодня заразились около полутысячи сотрудников. «Из них 34 на данный момент выздоровели, еще сегодня в стадии выписки несколько сотрудников, мне сейчас доложат сколько. В основном протекает бессимптомно, кто-то в больнице с температурой до 38. Есть несколько человек на ИВЛ. Есть несколько тех, кого с ИВЛ уже перевели в обычную палату», — сказал Караев 5 мая журналистам в Палате представителей, где представлял проект закона об амнистии.
Караев отметил, что молодые люди заболевание переносят легче. «Мы вот по своим сотрудникам смотрим. Конечно, у нас такой особый состав. Мы и отобраны по здоровью лучше, и диспансеризация более пристальная. У наших сотрудников запущенных, скажем так нет. Если говорить, что мы — как срез общества, то да, мы немножко, может, и поздоровее, — сказал Караев. — Но смотря по нашим сотрудникам, хочу сказать, что все, что говорится и пишется нашими врачами о том, что молодые более легко переносят, люди, занимающие спортом, со здоровым иммунитетом — это действительно так, это никто отрицать не будет».
На вопрос какие подразделения больше пострадали от коронавируса, Караев ответил, что заболевшие есть в каждом.
«Это сотрудники всех подразделений — патрульно-постовая служба, охрана, внутренние войска (причем, не солдаты, а офицеры), курсанты Академии МВД, курсанты факультета внутренних войск. Я удивлен, что нам удалось на такой цифре удержаться. Посмотреть на характер работы милиционера, который пьяного с остановки поднимает, бомжей, проверяет всех, должно было быть в десятки раз больше [заражений]».
По словам министра, помогли своевременно принятые жесткие меры. «Сотрудники управления собственной безопасности пошли на обходы в райотделы, смотреть, какой там реально антисептик, как меряют всем температуру, как люди себя чувствуют, как обрабатывают руки, — рассказал Караев. — Пришлось наказать некоторых за то, что вот так вот прошел мимо поста, не обработав руки. Уборщиц перевели на режим, чтобы они не раз в день помыли, а нон-стоп ходят, протирают ручки, прыскают, обрабатывают входы в райотделы».
Караев также сообщил, что сотрудники органов внутренних дел проходят лечение в госпитале МВД. «Там своевременно принимаются меры защиты, — сказал министр. — Конечно, болеют и медики, и медсестры, и санитарки, и врачи. Я каждое утро тоже интересуюсь, спрашиваю. В основном у них это проходит бессимптомно. Они сидят дома, соблюдают режим самоизоляции».
Караев уточнил, что около 20 сотрудников госпиталя МВД заражены коронавирусной инфекцией, сообщает
По официальным данным Минздрава на четвертое мая, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 17.489 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончались 103 человека.
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