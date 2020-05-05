Проблемные активы банков выросли почти до 4 млрд рублей

За три месяца проблемные активы белорусских банков выросли почти на треть.

Как сообщает Национальный банк, активы финансово-кредитных учреждений, которые работают в Беларуси, подверженные кредитному риску, выросли на 15,3% до 67,97 млрд рублей (в том числе за март более чем на 10%).

На этом фоне необслуживаемые активы банков за первый квартал выросли на 32,7% — с 2,73 млрд рублей на 1 января до 3,62 млрд рублей на 1 апреля. Отдельно за март необслуживаемые активы банков увеличились на 18,2%.

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась с 4,6% на 1 января до 5% на 1 марта и до 5,3% на 1 апреля.

Статданные Нацбанка свидетельствуют, что рост проблемных активов (в рублевом выражении) совпал с ростом курса доллара. За первый квартал, напомним, курс доллара в Беларуси вырос более чем на 23%, в том числе в марте — на 15%.

Представители Национального банка ранее отмечали, что проблемные активы банков номинированы в значительной степени в иностранной валюте. Соответственно, рост курсов иностранных валют ведет к переоценке и увеличению проблемной задолженности в рублевом выражении.

Зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц, выступая на расширенном заседании правления в январе этого года, отмечал, что регулятор обеспокоен финансовым положением ряда корпоративных заемщиков.

«В целом сектор нефинансовых организаций имеет неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и хронический недостаток собственных оборотных средств вследствие неэффективного управления отдельными предприятиями», — сказал Калечиц.

Он обратил внимание, что объем потенциальных рисков в широком определении, связанных с недостаточной кредитоспособностью крупнейших государственных предприятий, оценивается Национальным банком на уровне 15,6% ВВП.

«Скрытый потенциал кредитного риска обусловлен также перераспределением кредитных ресурсов через кредитоспособные предприятия финансово неустойчивым организациям. Так, неэффективные сельскохозяйственные организации получают займы и авансы от предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, которые за счет этого несут повышенную кредитную нагрузку», — констатировал Калечиц.