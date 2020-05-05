Видеофакт. МАЗ начал выпуск электробусов

Минский автозавод выпустил свой первый электробус. Новинка относится к автобусам последнего поколения и способна без подзарядки проехать крупный город вдоль и поперек.

МАЗ 303Е10 стал первым низкопольным электробусом. В движение его приводят аккумуляторные батареи с высокой емкостью (412 А•ч) и длительным сроком службы. Запас хода — до 300 км.

Внешне автобус обыгрывает силуэт зубра — такое ощущение создает «горбинка» на крыше. Каркас изготовлен из труб стойкой к коррозии стали со спецпрофилем для большей несущей способности. Панели из алюминия и пластика также неприхотливы, что позволит избежать серьезного ремонта.

Электрический МАЗ использует немецкий электродвигатель ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора в 380 вольт или на специально оборудованных станциях с разъемом CCS2 Combo. При максимальном токе на это требуется до 4 часов.

«Для МАЗа наступил исторический момент — выход в перспективный сегмент электробусов. Новая модель объединила в себе преимущества автобуса и троллейбуса. Причем создана она на базе автобуса третьего поколения МАЗ 303, но с максимальной унификацией по узлам, агрегатам, элементам облицовки и электронным системам. Электробус получился не только продвинутым, но и экономичным, что делает его оптимальным выбором для городов», — убеждены в ОАО «МАЗ».

Габариты электробуса адаптировали под городскую среду. Длина — 12,43 м, ширина — 2,55 м, а высота — 3,3 м. В салоне размещается более 70 пассажиров, из них 30 — на сиденьях.

Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в пути смартфоны и планшеты.

В электробусе реализовано электрическое отопление, что делает его полностью экологичным. Кондиционер работает как на обогрев, так и на охлаждение.

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов. На экране видна каждая деталь, включая данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Все конструкции по максимуму унифицировали с привычными автобусами. Это касается передней оси с независимой подвеской, ведущего моста, других агрегатов и узлов. Сделано это неслучайно: тем самым перевозчики смогут одновременно обслуживать электробусы и дизельные автобусы.