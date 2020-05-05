Импорт легковушек в Беларусь превысил четверть миллиарда долларов

В первом квартале импорт легковых автомобилей в Беларусь увеличился на 22%.

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Как свидетельствует официальная статистика, в январе-марте было ввезено 25,8 тыс. легковых автомобилей на сумму 262,1 млн доллара.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 22,2%, в стоимостном — на 3,8%. Около половины всех ввезенных легковых автомобилей импортировано из России.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в марте в Беларуси наблюдался ажиотажный спрос на легковые автомобили в связи с ростом девальвационных ожиданий. По сравнению с мартом 2019-го продажи автодилеров увеличились на 45%, по сравнению с февралем — на 66%.

Напомним, в прошлом году в Беларуси также увеличился импорт и продажи легковых автомобилей — было ввезено 106,6 тыс. легковых автомобилей, что на 22,8% больше по сравнению с 2018-м.

Следует отметить, что в 2019-м Беларусь наряду с импортом резко увеличила экспорт легковых автомобилей — на 76% до 19,6 тыс. единиц.

Директор белорусско-китайского СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский в январе заявлял, что в 2019 году предприятие произвело 20,1 тыс. автомобилей.

«Рентабельно работаем, рентабельность пока небольшая — 5%. Но это позволило в конце года поделиться частью своей прибыли с покупателями, объявив какие-то маркетинговые акции», — сказал Свидерский.

В первом квартале 2020 года экспорт белорусских легковых автомобилей вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого.