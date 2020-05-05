Биржа: доллар и евро серьезно упали на торгах 5 мая

Торги на БВФБ пятого мая завершились серьезным ослаблением американской и европейской валют.

Евро потерял 0,0257 пункта (-0,96%) — 2,6588 белорусского рубля, а доллар 0,014 пункта (-0,57%) — 2,4404 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь укрепился на 0,0439 пункта (+1,35%) — 3,2941 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость углеводородного сырья повышается — контракты на марку Brent выросли более чем на 7% и превышают 29 долларов за баррель.

На фоне дорожающей нефти российская валюта укрепилась до 74 рублей за доллар. Курс рубля полностью отыграл падение 4 мая, когда доллар превысил 75 рублей.

Ранее сообщалось, что средний курс наличной американской валюты в апреле снизился на 6,38%, однако с начала года — вырос на 14,91% (с 2,1134 до 2,4285 рубля).

В прошлом месяце белорусский рубль занял первое место в бывшем СССР по укреплению к доллару.