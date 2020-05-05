18-летнего новополочанина не взяли в армию — он напился и стал громить чужие авто

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Новополоцка. Молодой человек может быть привлечен к ответственности за хулиганство.

В ночь на 27 апреля на парковке одного из торговых центров он руками и ногами нанес повреждения трем легковым автомобилям — двум «Опелям» и «Ниссану».

Сторож торгового центра вызвал милицию. Хулигана задержали и доставили в РОВД, перед этим заехав в больницу — у парня в кровь были сбиты руки.