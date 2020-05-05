18-летнего новополочанина не взяли в армию — он напился и стал громить чужие авто

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Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Новополоцка. Молодой человек может быть привлечен к ответственности за хулиганство.

 

 

В ночь на 27 апреля на парковке одного из торговых центров он руками и ногами нанес повреждения трем легковым автомобилям — двум «Опелям» и «Ниссану».

Сторож торгового центра вызвал милицию. Хулигана задержали и доставили в РОВД, перед этим заехав в больницу — у парня в кровь были сбиты руки.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, выяснилось, что молодого человека признали негодным к воинской службе. С горя парень решил напиться и уже в состоянии алкогольного опьянения попробовал выместить злость на автомобилях.
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Тэги: хулиганство Город: Новополоцк

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