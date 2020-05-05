Смертельное застолье в Сенненском районе — двое не проснулись

Два человека умерли в агрогородке Мошканы Сенненского района в результате сильнейшего алкогольного отравления.

Фото sk.gov.by

Как сообщает Следственный комитет, 28 апреля компания из пяти мужчин во дворе дома одного из них распивала спиртные напитки.

В ходе застолья самый младший его участник — 21-летний почувствовал себя плохо и уснул на траве. Еще двое мужчин из этой компании решили поехать домой на велосипедах, но уснули возле калитки за дворовой территорией. Одного из них 45-летний хозяин дома смог перетащить во двор, а второй остался спать на обочине. Четвертый гость — 36-летний мужчина — направился отдыхать в баню. Сам хозяин пошел спать в дом.

Утром двое из участников застолья — 47 и 60 лет — были обнаружены мертвыми: одного нашли во дворе дома, второго — на улице. Прибывшая скорая помощь увезла в больницу 21-летнего парня, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что смерть мужчин наступила от отравления этиловым спиртом — в крови у них обнаружено 5,8 и 5,2 промилле алкоголя.