МВД не против амнистии осужденных медиков

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Это стоило сделать, если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте, считает глава МВД Юрий Караев.

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МВД не против амнистии осужденных медиков в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, но инициировать этот вопрос должно Министерство здравоохранения.

Как заявил он журналистам 5 мая, «отдельно вопрос амнистии медиков не обсуждался»: «Может быть, это стоило сделать, если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте. Такая практика была. Наверное, в отношении кого-то это было разумно».

Глава МВД подчеркнул, что инициировать такое освобождение должен Минздрав, оценив свои силы и средства: «Скажут, что без них они не справляются. Почему врачи не могут выйти? Они такие же люди, даже более хорошие».

В конце июня 2018 года КГБ сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Среди задержанных были сотрудники Минздрава, руководители ведущих клиник и РНПЦ страны. По «делу медиков» проходили более 90 человек обвиняемых и подозреваемых. По версии КГБ, к многочисленным фактам взяточничества привела система госзакупок лекарств и оборудования, которая создавала условия для коррупционных преступлений.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: амнистия коррупция в медицине Персона: Юрий Караев

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