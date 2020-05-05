COVID-19 в Беларуси. Заключенным нашли работу

В белорусских колониях частично решили проблему безработицы, сообщил министр Юрий Караев.

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Заключенные в Беларуси шьют 16 тысяч защитных комбинезонов в сутки, сообщил журналистам 5 мая в Палате представителей министр внутренних дел Юрий Караев.

«Было дано задание нашему департаменту исполнения наказаний, и наш директор производства мгновенно развернул все возможные рабочие места по «швейке», — рассказал Караев. — Во всем этом массиве нужных средств защиты мы стали специализироваться не на масках, а именно на защитных комбинезонах. С трех с половиной тысяч в первые дни и недели, когда потребовалась эта продукция, наш директор производства довел это до 16 тысяч».

По словам Караева, это решило и проблему частичной безработицы в исправительных учреждениях.

«Не секрет, что осужденные должны где-то работать, а тут в три смены станки не останавливаются, — отметил он. — Проверили те колонии, где работали в две смены, и сделали так, чтобы работали в три смены. Организовали тех, кто шить не умеет, чтобы они стали учениками. У него сначала там, допустим, два костюма в день выходило, он руку набивает — и через неделю выходит на больший показатель по работе».

Караев отметил, что из 16 тысяч защитных костюмов 15 тысяч единиц поставляются в «Белмедцентр». «Это, скажем так, центральный склад Министерства здравоохранения, который накапливает и распределяет туда, куда нужнее. И одну тысячу [костюмов] я зарезервировал каждый день для своих учреждений здравоохранения — госпиталь и поликлиники. Защитить своих медиков», — добавил министр.

По его словам, сотрудники органов внутренних дел также оказывают помощь медикам. «Это происходит и в районных, и в областных центрах. В Минске, например, мы уже трижды каждую неделю к пятнице привозим в больницу скорой помощи по тысяче комплектов комбинезонов. Департаменты охраны и исполнения наказания делают это за счет прибыли, а сотрудники центрального аппарата, кто сколько может, скидываемся деньгами, без всякого приказа и диктования. Человек идет — на входе стоит коробка, бросили, потом посчитали общественной комиссией, спросили у главврача, что купить, купили и привезли», — рассказал глава МВД.