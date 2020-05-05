Глава МИД ФРГ против вывода из страны ядерного оружия

Хайко Маас не поддержал требование представителей руководства СДПГ Норберта Вальтера-Борьянса и Рольфа Мютцениха о выводе с территории ФРГ ядерного оружия США.

«Односторонние шаги, разрушающие доверие наших самых тесных партнеров и европейских соседей, не приближают нас к цели мира без ядерного оружия», — приводит DW слова главы МИД Германии.

Ранее официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что Берлин сохраняет верность обязательствам в размещении ядерного оружия, взятым на себя в рамках концепции ядерного сдерживания НАТО.