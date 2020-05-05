Капитан минского «Динамо» Андрей Костицын покинул клуб из-за долгов по зарплате

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У 35-летнего хоккеиста истек срок контракта, но он был готов его продлить.

Фото: hcdinamo.by

«И сам игрок, и клуб были готовы продолжить сотрудничество, но с января наш основной партнер "Беларуськалий" приостановил поддержку клуба, образовались долги по зарплатам игроков за прошлый сезон. К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками. Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной кампании в целом. Я предпринимаю все возможные действия, нахожусь в поиске источников финансирования. Уверен, выход будет найден», — цитирует пресс-служба динамовцев гендиректора клуба Дмитрия Баскова.

Андрей Костицын сыграл в составе «Динамо-Минск» 110 матчей в двух сезонах — 2018/19 и 2019/20, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу. В этом году он выводил «зубров» на лед с капитанской нашивкой.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Андрей Костицын Дмитрий Басков Город: Минск

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