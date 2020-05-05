Лукашенко предложил показать наш парад «родным братьям» россиянам

Александр Лукашенко предложил дать возможность российским телезрителям увидеть военный парад 9 мая в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.by

«Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья», — сказал он, посещая 5 мая полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

«Правильно было бы собраться в Минске, — заявил Лукашенко в разговоре с журналистами, фрагмент которого был показан по телеканалу СТВ . — Это республика, которая была стерта с лица Земли, которая первой приняла удар, где оставшиеся (каждый третий — погиб) старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, в землянках. Это самая пострадавшая республика! Это на сегодняшний день — живой памятник той жестокой войне, и здесь надо было собраться, тем более сейчас».

«Пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Как отреагируют, не знаю, но, думаю, что слишком далеко зашли и так быстро, к 9 мая, оттуда не выйти, если уже абсолютно откровенно говорить. Но мы будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут — мы сами проведем парад, как обычно проведем парад. Но это я говорю про "верхушку". А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде», — добавил Лукашенко.

Пресс-служба Лукашенко эту цитату полностью не привела, однако опубликовала его мнение о том, что некоторые главы других государств «могут не приехать даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо сохранить лицо». «Ввели же карантин, комендантский час и так далее. И тут бах — в Беларусь поехали...», — сказал Лукашенко.

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность решением белорусских властей провести парад.