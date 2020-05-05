Лукашенко будет тестировать разработки белорусского электротранспорта

Александр Лукашенко, посещая полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН, особое внимание уделил опытным образцам отечественных электровелосипедов, электроскутеров и электросамокатов, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.by

Отмечается, что он интересовался их техническими характеристиками, скоростью, запасом хода. Официальный лидер «заострил внимание на необходимости усовершенствовать дизайн некоторых моделей», а также «согласился на предложение взять для эксплуатации некоторые экземпляры, чтобы протестировать их лично».

Лукашенко доложили, что развитие электротранспорта в Беларуси ведется «по самым различным направлениям», включая создание легковых и грузопассажирских машин, минивэнов, коммунальной техники. Кроме того, ему сообщили, что параллельно создается инфраструктура для использования электротранспорта, в том числе производятся и устанавливаются зарядные станции для транспорта на электрической тяге.

Генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович сообщил главе государства, что сейчас завод производит опытные образцы автобуса на электрической тяге модели «МАЗ-303» и «готов наладить серийное производство такой техники».

Лукашенко поручил «на практике изучить эксплуатацию электробусов производства МАЗ». Официальный лидер поручил к маю 2021 года произвести 10—12 электробусов МАЗ и направить их на эксплуатацию в регионы страны.