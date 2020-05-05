Теленок выскочил из прицепа автомобиля во время движения в Барановичах

Это произошло вечером 3 мая на улице Доменикана.

«Вчера на объездной Р2 из прицепа на ходу выпрыгнул теленок. Внимательней смотрите на впереди движущиеся транспортные средства. Могла быть и беда», — написал Алексей Шугаев, который ехал следом и чей видеорегистратор заснял момент падения животного, передает Intex-press .

Микроавтобус, который вез теленка, развернулся после случившегося и стал возвращаться. Но что стало с животным, не известно.