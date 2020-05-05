Вирусологи создали антитело, способное победить коронавирус

Ученые из Нидерландов и Германии синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить коронавирусы в лабораторных условиях.

Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в понедельник, 4 мая, в научном журнале Nature Communications , передает «Корреспондент» .

Отмечается, что созданные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Их работа заключается в поиске конкретного участка патогена и воздействии именно на него.

Во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. В частности, оно нацеливается на белковые шипы, придающие новому вирусу форму короны и позволяющие ему проникать в клетки человека.

Новую разработку ждут клинические исследования для подтверждения полученных результатов, затем она будет протестирована на животных и людях. Пока применять это антитело в медицине нельзя, но в будущем оно может помочь предотвратить заражение и лечить инфицированных коронавирусом.