В Минздраве отчитались о тратах благотворительных средств

По состоянию на 4 мая на благотворительном счете Минздрава находилось 1 172 699,94 белорусского рубля и 171 309,32 евро, сообщили в ведомстве.

С 25 марта по 4 мая более 2,3 млн рублей направили УП «Белмедтехника» на покупку 3 млн медицинских масок. Из них медикам в Минске передали 500 тысяч, специалистам в Минской и Витебской областях — по 300 тыс., работникам медучреждений Гродненской, Гомельской, Могилевской и Брестской областей — по 200 тыс. 300 тысяч защитных изделий направили в 17 РНПЦ, остальной объем находится в резерве. На оставшиеся средства купили защитные стоматологические экраны, фильтрующие респираторы и другие санитарно-гигиенические изделия.

С благотворительного счета 364 336 белорусских рублей перечислено РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на производство и поставку диагностических наборов для ПЦР-диагностики COVID-19, 91 150 рублей направлено РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на закупку лабораторного оборудования специалистам лаборатории диагностики коронавирусной инфекции и 350 тыс. потрачено на реактивы для диагностики коронавируса для Национальной антидопинговой лаборатории.