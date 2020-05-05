Граница с Литвой останется закрытой минимум до июня

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Европейский союз рассматривает возможность открыть внутренние границы с середины мая. Внешние же пока останутся закрытыми.

Фото: delfi.lt

По словам главы МВД Литвы Риты Тамашунене, вопрос об открытии границ между странами-членами ЕС обсуждается в связи с тем, что в этих государствах зафиксирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает delfi.lt.

Она отметила, что на совете министров в ходе обсуждения данного вопроса было принято решение, что максимальная дата открытия границ — 15 мая. При этом страны ЕС будут сами решать, нужен ли на их границах санитарный контроль. Внешние же границы, в частности границы Литвы с Беларусью и Россией, будут закрыты как минимум до июня.

Литва закрыла свои границы для иностранных граждан 16 марта.
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Тэги: Беларусь-Литва-граница Беларусь-Литва Персона: Рита Тамашунене Город: Вильнюс

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