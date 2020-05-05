Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе БелАЭС

Сейм Литвы призвал правительство Литовской Республики предпринять немедленные шаги, чтобы заблокировать литовский рынок электроэнергии для доступа электроэнергии из Беларуси.

Соответствующую резолюцию, в которой говорится об угрозе, исходящей от островецкой атомной электростанции, сейм принял 5 мая. За нее проголосовали 82 депутата, воздержались — 4, сообщает пресс-служба литовского парламента.

Одновременно сейм настоятельно призвал правительство прибегнуть к техническим мерам, чтобы заблаговременно до начала эксплуатации БелАЭС ограничить подачу электроэнергии из Беларуси в Литву до минимального уровня, необходимого для обеспечения надежной работы литовской электросети.

В резолюции также содержится призыв добиваться принятия Европейским союзом юридически обязывающего решения об угрозе, которую представляет для населения Евросоюза БелАЭС, и добиваться соответствующих действий на уровне ЕС в отношении Беларуси и России.

«Правительству предлагается приложить все усилия для обеспечения того, чтобы союзники Литвы ввели санкции в отношении предприятий, отвечающих за строительство, других предприятий и посредников, занимающихся строительством Островецкой АЭС и участвующих в торговле произведенной таким образом скомпрометированной электроэнергией», — сообщает пресс-служба литовского парламента.

Резолюция сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства, чтобы заручиться поддержкой Евросоюза, стран — членов ЕС, членов НАТО, Украины, других государств региона и всего международного сообщества в деле ликвидации угрозы, создаваемой Белорусской АЭС.