В Минске ограбили ювелирный магазин

Тревожная кнопка в одном из минских ювелирных магазинов сработала 3 мая.

По данным пресс-службы МВД, посетитель выхватил две цепочки стоимостью 6,5 тысячи рублей и скрылся. Он передвигался на арендном автомобиле с сообщником.

Личности обоих мужчин установили: это неработающие жители Витебска, им 26 и 27 лет, оба не раз судимы за имущественные преступления.

В понедельник вечером, 4 мая, на въезде в Минск с трассы М1 их задержали. Молодые люди возвращались из Бреста, где пытались по аналогичной схеме ограбить ювелирный магазин, но не смогли: продавец-консультант не стала выкладывать украшения на прилавок, а показывала их через стекло.