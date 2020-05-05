В Минске ограбили ювелирный магазин

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Тревожная кнопка в одном из минских ювелирных магазинов сработала 3 мая.

По данным пресс-службы МВД, посетитель выхватил две цепочки стоимостью 6,5 тысячи рублей и скрылся. Он передвигался на арендном автомобиле с сообщником.

Личности обоих мужчин установили: это неработающие жители Витебска, им 26 и 27 лет, оба не раз судимы за имущественные преступления.

В понедельник вечером, 4 мая, на въезде в Минск с трассы М1 их задержали. Молодые люди возвращались из Бреста, где пытались по аналогичной схеме ограбить ювелирный магазин, но не смогли: продавец-консультант не стала выкладывать украшения на прилавок, а показывала их через стекло.
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Тэги: ограбление ювелирный магазин Город: Минск

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