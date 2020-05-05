Украинский фильм «Племя» установил рекорд по просмотрам

Лента режиссера Мирослава Слабошпицкого собрала более 50 миллионов просмотров на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино.

Общая статистика просмотров больше, но на платформах Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation она неизвестна.

Фильм 2014 года стал самым титулованным в Украине, получив более 50 наград, в том числе три приза Недели критики Каннского фестиваля и награду Европейской академии.