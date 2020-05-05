«Уралкалий» возмутился калийным контрактом Беларуси с Китаем

Российская компания считает низкой цену поставок хлоркалия в Китай в 220 долларов за тонну, о которой на прошлой неделе договорилась «Белорусская калийная компания» с китайскими партнерами.

Фото: uralkali.com

В «Уралкалии» считают, что коммерческие условия, которые были достигнуты на переговорах, не отражают реальную рыночную ситуацию. «Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российской компании.

Белорусско-китайский контракт, по мнению «Уралкалия», в долгосрочном периоде приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке.

БКК согласовала цену поставок в Китай на 2020 год на уровне 220 долларов за тонну, что на 70 долларов ниже цены предыдущих контрактов. Стоимость долгосрочных контрактных объемов в Китае и Индии является важнейшим ценовым ориентиром.

В январе-марте выручка «Уралкалия» уменьшилась на 25,5%, прибыль от продаж упала на 48,2%.