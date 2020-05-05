Компания KLM возобновила авиасообщение внутри Евросоюза

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Нидерландская​ авиаперевозчик будет выполнять рейсы между Амстердамом и Барселоной, Мадридом, Римом, Миланом, Будапештом, Прагой, Варшавой, Хельсинки.

С 11 мая пассажиров обязали носить собственные маски и закрывать лицо, в частности, плотным шарфом. Проверять пассажиров будут на выходе к самолету, если у пассажира не окажется маски или шарфа, авиакомпания выдаст ему маску. Если у авиакомпании они закончатся, то такого пассажира не допустят к полету, сообщает The Guardian.

Такие меры будут действовать до конца августа. Ранее компания выполняла около 10% своих рейсов.
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Тэги: KLM авиасообщение Город: Амстердам

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