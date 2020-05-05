Американские геологи зафиксировали тектоническую активность на Луне

Ученые смогли идентифицировать много относительно свежих камней и валунов по всей поверхности Луны, что свидетельствует о недавнем тектоническом движении.

«Существует предположение, что Луна давно мертва, но мы продолжаем обнаруживать, что это не так. Луна все еще может скрипеть и трескаться — возможно, в настоящее время — и мы можем видеть доказательства в этих хребтах», — сказал планетарный геолог Питер Шульц из Университета Брауна, передает Science Alert .

Сейсмометры, размещенные на лунной поверхности астронавтами «Аполлонов» десятилетия назад, обнаруживали слабые лунные землетрясения глубоко под поверхностью и более мелкие тектонические землетрясения в коре. Геологи пришли к выводу, что глубокие землетрясения были результатом гравитационного взаимодействия с Землей.

Авторы новой работы изучали данные, полученные с прибора Diviner на борту Lunar Reconnaissance Orbiter, прибора, который измеряет температуру поверхности Луны. Поскольку горные породы, которые недавно появились на поверхности, сохраняют тепло более эффективно, чем поверхности, покрытые реголитом — грязью, пылью и обломками, — это можно использовать для обнаружения этих поверхностей в лунную ночь.

Исследователи проанализировали данные, собранные орбитальным космическим кораблем во время лунной ночи. Они определили более 500 открытых валунов, которые почти точно совпадали с глубокими, древними трещинами, обнаруженными в 2014 году, где когда-то находилась магма из недр Луны.