Беларусь накрыли атмосферные фронты

В среду, шестого мая, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты.

Фото pixabay.com

По прогнозу Белгидромета, ожидается облачная с прояснениями погода. Практически повсеместно пройдут дожди, в некоторых районах — сильные , прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северо-западный, северный умеренный, по западу местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах: