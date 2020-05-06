Беларусь накрыли атмосферные фронты

/ Общество
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В среду, шестого мая, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты.

Фото pixabay.com

По прогнозу Белгидромета, ожидается облачная с прояснениями погода. Практически повсеместно пройдут дожди, в некоторых районах — сильные , прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северо-западный, северный умеренный, по западу местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +10..+12°C;
  • Витебск +15..+17°C;
  • Гомель +16..+18°C;
  • Гродно +10..+12°C;
  • Могилев +16..+18°C;
  • Минск +12..+14°C.
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Тэги: погода

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