Беларусь накрыли атмосферные фронты
В среду, шестого мая, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты.
По прогнозу Белгидромета, ожидается облачная с прояснениями погода. Практически повсеместно пройдут дожди, в некоторых районах — сильные , прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер северо-западный, северный умеренный, по западу местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +10..+12°C;
- Витебск +15..+17°C;
- Гомель +16..+18°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +16..+18°C;
- Минск +12..+14°C.