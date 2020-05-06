Эксперт: Лукашенко тролит Путина

Российскому президенту нет смысла ехать в Минск на военный парад 9 мая. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» накануне высказал научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов.

Фото из архива пресс-службы президента

Он не видит смысла в поездке, так как Путину «своего коронавируса в России хватает».

«Я считаю, что это избыточный шаг вне зависимости от любых других обстоятельствах», — отметил он.

Что же касается позиции белорусского президента, который отказался отменять парад, то эксперт уверен, что «Лукашенко делает хорошую мину при плохой игре и еще к тому же и стебет своего восточного соседа».

По мнению Пастухова, руководитель Беларуси «даже не скрывает, что он имеет в виду».

«У него сложнейшее положение. Ему надо отвлечь внимание населения от этого сложного положения с COVID-19. Ему надо продать это сложное положение как выигрышное».

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.