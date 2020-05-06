Эксперт: Лукашенко тролит Путина
Российскому президенту нет смысла ехать в Минск на военный парад 9 мая. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» накануне высказал научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов.
Он не видит смысла в поездке, так как Путину «своего коронавируса в России хватает».
«Я считаю, что это избыточный шаг вне зависимости от любых других обстоятельствах», —
Что же касается позиции белорусского президента, который отказался отменять парад, то эксперт уверен, что «Лукашенко делает хорошую мину при плохой игре и еще к тому же и стебет своего восточного соседа».
По мнению Пастухова, руководитель Беларуси «даже не скрывает, что он имеет в виду».
«У него сложнейшее положение. Ему надо отвлечь внимание населения от этого сложного положения с COVID-19. Ему надо продать это сложное положение как выигрышное».
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.
4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.