«Безумная Луна» уже не за горами: как себя вести и чего следует ожидать

«Безумную Луну», как прозвали Полнолуние астрономы, можно будет увидеть уже седьмого мая.

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Как отмечают специалисты, в этот день события развиваются с невероятной скоростью, а во главу всего становится подсознание, сообщает «Пятый канал» .

Во время «Безумной луны» на поверхность «вылезает» все самое темное в наших душах — непрощенные обиды, подавленные эмоции и желания, а также упрятанные в подсознание глубинные страхи.

Этот личный «ящик Пандоры» при открытии может спровоцировать индивида на неадекватное поведение и деструктивные поступки.

Самое главное сейчас сосредоточиться на собственном «я», советуют астрологи. Поэтому лучше всего посвятить время медитации, сделать запись в личный дневник, провести внутреннюю «инвентаризацию».

Необязательные покупки, инвестиции и другие траты лучшего всего отложить на другой день, так как считается, что если в этот необычный день сберечь деньги, то можно будет их в будущем приумножить.

Кроме этого, по мнению астрологов, будет правильным отказаться от:

бездельничества (действует принцип — кто не работает, тот не ест);

конфликтов и выяснения отношения;

важных встреч, переговоров, решений.

Полнолуние — период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние.

Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность. В этот день не рекомендует употреблять спиртные напитки, крепкий кофе и крепкий чай.