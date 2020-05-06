«Безумная Луна» уже не за горами: как себя вести и чего следует ожидать
«Безумную Луну», как прозвали Полнолуние астрономы, можно будет увидеть уже седьмого мая.
Как отмечают специалисты, в этот день события развиваются с невероятной скоростью, а во главу всего становится подсознание, сообщает
Во время «Безумной луны» на поверхность «вылезает» все самое темное в наших душах — непрощенные обиды, подавленные эмоции и желания, а также упрятанные в подсознание глубинные страхи.
Этот личный «ящик Пандоры» при открытии может спровоцировать индивида на неадекватное поведение и деструктивные поступки.
Самое главное сейчас сосредоточиться на собственном «я», советуют астрологи. Поэтому лучше всего посвятить время медитации, сделать запись в личный дневник, провести внутреннюю «инвентаризацию».
Необязательные покупки, инвестиции и другие траты лучшего всего отложить на другой день, так как считается, что если в этот необычный день сберечь деньги, то можно будет их в будущем приумножить.
Кроме этого, по мнению астрологов, будет правильным отказаться от:
- бездельничества (действует принцип — кто не работает, тот не ест);
- конфликтов и выяснения отношения;
- важных встреч, переговоров, решений.
Полнолуние — период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние.
Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность. В этот день не рекомендует употреблять спиртные напитки, крепкий кофе и крепкий чай.