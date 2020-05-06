В РФ четвертые сутки подряд число заболевших COVID-19 растет более чем на 10 тысяч

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В России общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 165 929 человек.

Фото Кирилла Зыкова / Агентство «Москва»

За минувшие сутки было зафиксировано 10 559 новых случаев. Таким образом, четыре дня подряд у наших соседей выявляется более 10 тыс. случаев.

За весь период пандемии в РФ умерли 1537 человек.

Число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 21 327.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на пятое мая общее количество подтвержденных случаев заболеваний  COVID-19 достигло 18350. Умерло 107 пациентов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия коронавирус COVID-19

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