«Зачем накачивать харизму Лукашенко, если можно свою». Эксперт о возможном визите Путина на парад в Минск

Александр Лукашенко останется 9 мая без внешнеполитического праздника.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

По мнению руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова, российский президент вряд ли поедет в столицу Беларуси на День Победы.

«Думаю, наш не поедет. У него свой праздник, свой авиапарад, свое выступление. Свой хоккей, который нам нужен, а тот [белорусский] не нужен. Зачем накачивать харизму Лукашенко, если можно накачивать свою», — отметил он в эфире «Эха Москвы».

Он считает, что «для Лукашенко это был бы, конечно, праздник, если бы кто-то приехал пообщаться. Но ведь не приедут».

Если бы Владимир Путин все же и собрался в Минск, то «это было бы всего лишь анекдотом дня, больше ничего».

Ранее научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов заявил, что «не видит смысла в поездке», так как «Путину своего коронавируса в России хватает».

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.