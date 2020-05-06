За сутки в Беларуси зарегистрировано еще 905 заразившихся коронавирусом

По официальным данным Министерства здравоохранения, на шестое мая в Беларуси зарегистрировано 19255 человек с положительным тестом на COVID-19.

За сутки зарегистрировано еще 905 заразившихся.

Выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 220 тыс. 045 тестов.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщили в Минздраве.

На этом фоне в Беларуси готовятся массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 4 мая во время совещания Александр Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Несмотря на то, что президент заявил, что никого тащить на парад не надо, власть занялась организацией явки (Что делать, если вас гонят на парад).

Выйти на устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Беларуси удастся где-то через месяц, сообщила замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская: «Полагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца, мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах».

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