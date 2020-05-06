Как в лихие 90-е: за долги женщину отвезли в лес и избили

Методы выбивания долга из лихих 90-х все никак не канут в Лету. 48-летняя гродненчанка испытала это на себе.

Женщину силой затолкали в легковушку и вывезли за пределы города на Немане два бывших ее сожителя.

Потерпевшая задолжала каждому из них «кругленькую» сумму. Не добившись денег мирным путем, мужчины объединились и применили жесткие методы.

В лесу, как сообщает пресс-служба МВД, женщину избили и заставили оформить расписку с указанием сумм и сроков возврата долгов.

После этого ее вернули в Гродно, оставив у одной из АЗС.

Правоохранители открыли уголовное производство, фигурантами по которому проходят 45- и 59-летние жители Гродненского района.