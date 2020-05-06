Где из-за репетиции парада ГАИ сегодня закроет движение

Столичная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о закрытии движения в связи репетицией парада на 9 мая.

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Как сообщается, запрет на движение всех видов транспорта будет действовать сегодня с 21 до 23 часов.

«Кирпич» будет поставлен на проспекте Машерова (от улицы Даумана до проспекта Победителей).

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские политики выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.