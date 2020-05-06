В Беларуси резко ухудшился индекс экономических настроений предприятий

Сводный индекс экономических настроений, рассчитываемый Нацбанком, в апреле составил минус 17,3%, что в три раза хуже, чем в марте (минус 5,6%).

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Отрицательное значение индекса свидетельствует о негативных ожиданиях топ-менеджмента белорусских предприятий, которые Нацбанк опрашивает в рамках регулярного мониторинга.

При этом в промышленности индекс экономических настроений в апреле ухудшился до минус 13,2% (против минус 4,3% в марте).

В сфере торговли индекс экономических настроений ухудшился в 16 раз (с минус 1% в марте до 16,2% в апреле).

В строительстве индекс экономических настроений в апреле составил минус 16,1% (в марте — минус 6,3%).

В транспорте индекс экономических настроений в апреле вырос до минус 37,6% против минус 17,1% в марте.

Индекс экономических настроений Национальный банк рассчитывает для мониторинга экономической активности в Беларуси.

Значение этого индекса представляет собой среднее геометрическое взвешенное значение индексов экономических настроений промышленности, строительства, торговли и транспорта.

Весами при взвешивании выступают доли промышленности, строительства, транспорта и торговли в валовом внутреннем продукте.

Для расчета индексов специалисты Нацбанка запрашивают у предприятий сведения о динамике заказов на внешнем и внутреннем рынке, об изменении объемов нереализованной продукции и ожидаемые изменения бизнес-показателей предприятий.

В связи с пандемией коронавируса весной этого года начался глобальный экономический кризис.

В апреле международные организации ухудшили прогноз ситуации в белорусской экономике. Всемирный банк теперь ожидает, что в 2020 году она сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%.

«Министерство экономики подготовило ряд прогнозных расчетов, и мы думаем, что мы будем близки к тем цифрам, которые озвучивают наши зарубежные партнеры», — заявил замминистра экономики Дмитрий Матусевич.