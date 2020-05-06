Как будут школьникам выводить годовые отметки

Итоговая аттестация школьников по результатам учебного года должна проходить с учетом индивидуального подхода.

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Как заявила БелаПАН начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, «мы рекомендовали областям в каждом конкретном случае должен быть обеспечен индивидуальный подход».

«Если учащиеся по заявлению законных представителей не посещают учреждение образования, но при этом выходят на связь с учителем, выполняют предлагаемые задания, в назначенное время посещают поддерживающие занятия в учреждении образования, то им выставляется отметка, которая учитывается при аттестации за четвертую четверть», — отметила чиновница.

В других случаях нужно смотреть, по какой причине дети находятся дома, добавила Каржова.

«Некоторые учащиеся находятся на самоизоляции потому, что инфицированы или являются контактами первого и второго уровня. К ним у учреждения образования совершенно другие подходы. Также некоторые дети не ходят в школу по другим уважительным или неуважительным причинам», — пояснила она.

Представительница Минобразования еще раз подчеркнула: при принятии решения об аттестации учащихся администрация школы должна обеспечить «индивидуальный подход с учетом причины отсутствия ребенка в школе».

На вопрос, доведены ли рекомендации министерства до областных управлений образования, Каржова ответила: «Все эти рекомендации соответствуют законодательству и внесений изменений в нормативную базу не требуют. Все вопросы о том, как проводить аттестацию в четвертой четверти с учетом сложившейся ситуации, были разъяснены начальникам областных управлений в ходе рабочего совещания в конце апреля. Сейчас совещания проходят в формате видеоконференций, под роспись ничего никому не давали. Дальше начальники это все доводят до районных управлений, а те — до учреждений образования на местах. Это уже давно отработанная схема, ничего нового в ней нет. А как они это делают сейчас, письменно или устно, я вам не скажу, возможно, тоже в формате видеосовещаний».

Из-за распространения коронавируса COVID-19 весенние каникулы в этом году дважды продлевались и в общей сложности составили три недели. 20 апреля занятия возобновились — в этот день, по данным Минобразования, в школы пришли около 30-40% учеников.

Вечером 20 апреля замминистра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что школьники, которые останутся дома, будут аттестованы за год на основании оценок, полученных в трех четвертях.

«Это позволяют правила аттестации», — пояснил он. В телесюжете прозвучало, что решение относительно детей, которые не будут посещать школу, Минобразования примет в течение двух дней, однако этого не произошло.

1 мая министр образования Игорь Карпенко, посещая минскую школу № 64, подтвердил, что все учащиеся по итогам учебного года будут аттестованы.

«Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания, — сказал он. — Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу: всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть».