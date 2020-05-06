Вслед за Мишустиным: еще один российский министр заразился коронавирусом
В России подтверждено заболевание COVID-19 еще у одного члена правительства.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. В настоящее время его обязанности исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Кроме этого, глава ведомства, отметила Усачева, участвует во встречах и переговорах в режиме онлайн.
«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — резюмировала пресс-секретарь.
Напомним, кроме Мишустина и Любимовой с недугом борется министр строительства Владимир Якушев.