Скончался настоятель храма Марии Магдалины — старейший клирик Минской епархии

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6 мая в возрасте 87 лет после тяжелой болезни скончался протоиерей Иоанн Хорошевич — настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Минске, старейший клирик Минской епархии.

Фото vminsk.by

Уроженец деревне Красное (ныне Молодечненский район Минской области), после срочной службы в армии поступил в Минскую духовную семинарию. Служение начал в Никольском соборе Алма-Аты.

Был настоятелем храмов в Гурьеве (ныне Атырау, Казахстан), Зубцове (ныне Тверская область, Россия), Рославле (Смоленская область, Россия), Смоленске, Лейпциге (ГДР).

В 1984 году после командировки в Восточную Германию был направлен в распоряжение митрополита Минского и Белорусского Филарета. Служил в Свято-Духовом кафедральном соборе, был секретарем Минского епархиального управления. В августе 1989-го стал настоятелем прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Именно при настоятельстве отца Иоанна этот храм был восстановлен и расширен — построена крестильная церковь, часовня в честь Собора Белорусских святых, приходской Дом духовного просвещения.

Иоанн Хорошевич был членом Церковного суда Белорусской православной церкви. Награжден различными орденами Русской православной церкви, а также высшей священнической церковно-богослужебной наградой — правом ношения Патриаршего наперсного креста.

В 2020 году протоиерей Иоанн Хорошевич был удостоен премии президента Беларуси «За духовное возрождение».

Соболезнования в связи с кончиной отца Иоанна выразил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщает Church.by.
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Тэги: БПЦ священник кончина Персона: Иоанн Хорошевич митрополит Павел митрополит Филарет Город: Минск

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