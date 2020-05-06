Рок-музыканты дадут 12-часовой онлайн-концерт в поддержку белорусских медиков

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10 мая в прямом эфире на сайте и в соцсетях «Еврорадио» в онлайн-формате состоится большой рок-концерт в поддержку белорусских медиков.

Благотворительный концерт BELARUS LIVE AID: COVID19, направленный на сбор средств в помощь медработникам, организуют Polugar Bar совместно с MediaCube Production и Euroradio FM.

В рок-марафоне примут участие группы Tornado, «Петля пристрастия», «Стокс», The Road Dogs, Помидоров и «Пьяные гости», 2morrow2late, Artefact Band, The Silicon, Panska Moc, а также Петр Клюев и Олег Хоменко.

Мероприятие начнется в 12:00 и пройдет на площадке клуба Luck you, который входит в сеть бренда Polugar.

Зрители концерта смогут пообщаться онлайн с музыкантами, а также специальными гостями — главными врачами крупнейших минских больниц.

Сбор денежных средств в рамках рок-марафона будет идти через площадку кампании #BYCOVID19.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: онлайн-концерт рок-концерт Персона: Петр Клюев Олег Хоменко

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