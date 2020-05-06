Возле ТЦ Green City построят две высотки для нуждающихся

Два высотных жилых дома завершат застройку микрорайона в границах улиц Притыцкого — Одинцова — Скрипникова.

Два монолитно-каркасных дома вдоль улицы Притыцкого для нуждающихся в улучшении жилищных условий возведут по индивидуальным проектам, сообщили агентству «Минск-Новости» в ГПО «Минскстрой».

Первый (№ 24а по генплану) будет 17-этажным четырехсекционным. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машино-мест.

Второй дом — № 24б по генплану — это трехсекционная 20-этажка на 277 квартир. Возле него также разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей.

Приступить к строительству этих домов планируется в июле. На возведение первого дома требуется 25 месяцев, второго — около 21 месяца.

Помимо жилой застройки в микрорайоне также предусмотрена школа.