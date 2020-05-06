ОМОН задержал оппозиционного блогера Сергея Тихановского

Автора YouTube-канала «Страна для жизни» остановили сотрудники ГАИ, затем сотрудник ОМОН угрожал разбить стекло в автомобиле. Все это блогер демонстрировал в прямом эфире, который прервался.

Тихановский на автодоме с логотипом «Реальные новости» уже больше месяца ездит по Беларуси и проводит встречи с подписчиками канала, записывает на видео проблемы разных людей и делает сюжеты. На месячную аренду автодома (около 1600 долларов) блогер собрал деньги в течение одного стрима.

На запланированную вечером 5 мая встречу с подписчиками в Могилеве блогер не приехал, но прибыл его автодом «Реальные новости», который остановили сотрудники милиции и ГАИ. Из автодома к ним вышел человек похожий на Тихановского по телосложению и в майке «Страна для жизни», с маской на лице. Когда к нему приблизились сотрудники милиции, собравшиеся могилевчане (около 40 человек) начали кричать «Позор!», а затем смеяться, узнав, что в автодоме был не Сергей Тихановский, а его двойник.

Собравшиеся скандировали «Стоп таракан!». Милиция попыталась задержать одного из участников стихийного собрания, но люди отстояли его. В итоге милиционеры и сотрудники ГАИ ушли.

Ранее сам Сергей Тихановский рассказал БелаПАН, что 4 мая у него возникли проблемы с милицией в Мозыре, где он также проводил встречу с подписчиками. «За нами охотились сотрудники ГАИ и милиции, останавливали автомобили, на которых передвигалась наша команда. Я пересел в другой автомобиль и так избежал задержания», — отметил блогер.