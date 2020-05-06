Литва призвала Беларусь отложить запуск АЭС

Новость о доставке ядерного топлива на Белорусскую АЭС обсудил по телефону министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Я еще раз подчеркнул, что рекомендации международных институтов, касающиеся безопасности электростанции, должны быть выполнены до начала ее эксплуатации, — цитирует чиновника пресс-служба МИД Литвы. — Поэтому мы призываем Беларусь не перегружать ядерное топливо до тех пор, пока все рекомендации международных экспертов не будут выполнены. Мы договорились регулярно консультироваться по всем этим вопросам».

Литовское внешнеполитическое ведомство также направило в Беларусь ноту с настоятельным призывом «уделить первостепенное внимание безопасности, а не графику строительства и не подвергать опасности своих граждан и граждан других стран».

Сообщается, что Литва и Евросоюз в целом ожидают, что Беларусь приостановит запуск станции, в срочном порядке организует для экспертов ЕС обзор по выполнению мероприятий национального плана действий по итогам проведенных стресс-тестов, а также немедленно примет группу международных экспертов для мониторинга всего процесса.

Кроме того, Линкявичюс выразил обеспокоенность по поводу быстрого распространения COVID-19 в Беларуси.

«Мы встревожены ситуацией с распространением коронавируса, — заявил он. — Мы призываем вас принять во внимание все рекомендации Всемирной организации здравоохранения как по введению карантина, так и по планируемому 9 мая параду в Минске. Кроме того, Беларусь просит поддержки финансовых учреждений в борьбе с COVID-19, и поэтому необходимо правильно использовать эти средства. Это важно не только для граждан Беларуси, но и для борьбы с пандемией коронавируса во всем регионе».