Ученые предсказали катастрофическую для людей жару

В некоторых странах температура воздуха через 30 лет будет настолько высокой, что проживание в них станет представлять опасность.

К 2050 году климат на планете может стать опасным для жизни бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера. Причиной изменения климата является глобальное потепление, считают климатологи, пишет PNAS .

Сегодня человечество преимущественно живет в зоне со среднегодовой температурой 11-15 градусов Цельсия. А через 30 лет территории прогреются до 20 градусов. В настоящее время в таких условиях живут в Северной Африки, южной части Китая, а также в средиземноморских регионах.

Специалисты считают, что около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. В данное время такие условия характеры лишь для 0,8 поверхности планеты. Большую часть этой территории занимает пустыня Сахара.

«Глобальное потепление будет влиять на экосистемы, а также на здоровье человека, продовольственную безопасность, водоснабжение и экономический рост. По прогнозам, эти последствия будут резко возрастать с увеличением степени потепления», — утверждают эксперты.