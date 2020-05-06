Вечером 9 мая на площади Победы состоится большой концерт

Праздновать День Победы, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, белорусские власти будут масштабно.

Утром 9 мая пройдет военный парад. Он начнется в 11:00. Пешие расчеты и военная техника пройдут по проспекту Машерова у стелы «Минск — город-герой».

А вечером на площади Победы состоится концерт, для которого на площади уже установлены трибуны, световая и звукоусиливающая аппаратура, а также гигантский экран.

Как сообщает Министерство культуры, в концерте примут участие Национальный академический народный хор Беларуси им. Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбли «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», военные творческие коллективы, солисты Большого театра Беларуси, группа Litesound, звезды белорусской эстрады и молодые таланты — лауреаты национальных и международных конкурсов.

Тематически концерт будет посвящен городам-героям.

Прямую трансляцию концерта будет вести телеканал «Беларусь 1».

Завершится День Победы в Минске фейерверком, который будет дан из восьми точек.