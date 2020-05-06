ЕБРР оплатит закупку белорусских троллейбусов для Житомира

Европейский банк реконструкции и развития начал финансирование закупки Житомирским трамвайно-троллейбусным управлением 49 троллейбусов производства «Белкоммунмаша».

По сообщению пресс-службы банка, общая стоимость проекта для Житомира составляет 12 млн евро. ЕБРР выделил займ на 9 млн евро, еще до 1 млн евро — Фонд чистых технологий. Инвестиционная платформа соседства ЕС одобрила грант в размере до 2 млн евро.

«Белкоммунмаш» выиграл тендер, объявленный ЕБРР в апреле 2019 года.