ЕБРР оплатит закупку белорусских троллейбусов для Житомира

/ Новости Украины
Просмотров: 206

Европейский банк реконструкции и развития начал финансирование закупки Житомирским трамвайно-троллейбусным управлением 49 троллейбусов производства «Белкоммунмаша».

По сообщению пресс-службы банка, общая стоимость проекта для Житомира составляет 12 млн евро. ЕБРР выделил займ на 9 млн евро, еще до 1 млн евро — Фонд чистых технологий. Инвестиционная платформа соседства ЕС одобрила грант в размере до 2 млн евро.

«Белкоммунмаш» выиграл тендер, объявленный ЕБРР в апреле 2019 года.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина ЕБРР Белкоммунмаш Город: Житомир

Другие материалы на эту тему:

Посол Украины Игорь Кизим: мы продолжаем работать в интересах наших граждан

Посол Украины Игорь Кизим: мы продолжаем работать в интересах наших граждан

Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью?

Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью?

Поставки белорусского дизтоплива в Украину упали до минимума

Поставки белорусского дизтоплива в Украину упали до минимума

Газобетонная война. Белорусские стройматериалы могут исчезнуть с рынка Украины

Газобетонная война. Белорусские стройматериалы могут исчезнуть с рынка Украины