В Минске повторно задержали иностранца за незаконную реализацию респираторов

В апреле 43-летний мужчина пытался незаконно продать 260 респираторов. На днях его задержали с поличным при попытке продать 730 респираторов.

Фото: МВД

По оперативной информации, иностранец приобретал указанные изделия в одном из строительных магазинов Минска и продавал их через интернет по цене от 15 до 20 рублей за штуку, уточнили в МВД. Общая стоимость изъятых респираторов превысила 13 тысяч рублей.

Задержанному грозит штраф до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей).